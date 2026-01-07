2025 Petrol ve Doğal Gaz Hedefleri Açıklandı - Son Dakika
2025 Petrol ve Doğal Gaz Hedefleri Açıklandı

07.01.2026 10:47
Bakan Bayraktar, 2025 için petrol ve gaz üretim hedeflerini duyurdu, yeni projelere vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi verdi. Yeni yıl için üretim hedeflerinden de bahseden Bayraktar, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık. Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır'daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

10:51
