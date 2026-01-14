2025, Tarihin En Sıcak Üçüncü Yılı - Son Dakika
2025, Tarihin En Sıcak Üçüncü Yılı

2025, Tarihin En Sıcak Üçüncü Yılı
14.01.2026 13:00
Küresel sıcaklık 2025'te sanayi öncesi seviyenin 1,47 derece üzerine çıktı, 1,5 derece eşiği aşıldı.

Dünyada 2025'in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olduğu ve geçen yılki küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerine çıktığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayımlanan '2025 Küresel İklim Öne Çıkanlar' raporundaki verilere göre; 2025 yılında küresel ortalama sıcaklık 14,97 derece olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemi ortalamasının 0,59 derece üzerinde gerçekleşirken, sanayi öncesi dönem ortalamasının ise 1,47 derece üzerine çıktı. 2025 yılı; en sıcak yıl olan 2024'ten 0,13 derece, ikinci sıradaki 2023'ten ise sadece 0,01 derece daha serin geçerek tarihin en sıcak üçüncü yılı olarak tescillendi.

KRİTİK 1,5 DERECE EŞİĞİ AŞILDI

Raporun en önemli bulgularından biri Paris İklim Anlaşması'nın kritik sınırı olan 1,5 derece eşiğiyle ilgili oldu. 2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi seviyenin (1850-1900) 1,5 derece üzerine çıktığı bildirildi. Bu durum, üç yıllık bir periyodun 1,5 derece limitini aştığı ilk olay olarak kayıtlara geçti.

Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı ortalaması ise 20,73 derece ile 2024 ve 2023'ün ardından üçüncü en yüksek seviyesine ulaştı. Bilim insanları, bu yüksek sıcaklıkların ana nedeninin atmosferdeki sera gazı birikimi ve El Nino gibi okyanus olayları olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA ORTALAMA 10,41 DERECE

Raporun bölgesel verilerine göre Avrupa için de 2025, en sıcak üçüncü yıl oldu. Avrupa genelinde ortalama sıcaklık 10,41 derece olarak ölçülürken, bu değerin 1991-2020 ortalamasının 1,17 derece üzerinde olduğu kaydedildi.

Antarktika'nın tarihinin en sıcak yılını yaşadığı, Arktik bölgesinin ise en sıcak ikinci yılını geçirdiği belirtilen raporda, kutup bölgelerindeki erimeye de dikkat çekildi.

YANGINLAR VE ISI STRESİ ARTTI

Aşırı sıcakların yıkıcı etkilerine de değinilen raporda, 2025 yılında küresel kara alanlarının yarısında 'güçlü ısı stresi' (hissedilen sıcaklığın 32 derece ve üzeri olması) yaşandığı bildirildi. Yüksek sıcaklıkların özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da şiddetli orman yangınlarına yol açtığı, bunun da hava kalitesini düşürerek karbon emisyonlarını artırdığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Politika, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
