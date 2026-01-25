2025'te 7 Bin 624 Sosyal Hizmet Denetimi - Son Dakika
2025'te 7 Bin 624 Sosyal Hizmet Denetimi

25.01.2026 13:14
Aile Bakanlığı, 2025'te 81 ilde denetim yaparak 122 milyon lira ceza uyguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2025 yılında 81 ildeki kuruluşlara 7 bin 624 denetim gerçekleştirildi ve denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon lira ceza uygulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı denetimlerle kadın kuruluşları, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşları ile çocuk bakım ve koruma hizmeti sunan merkezleri mercek altına alıyor. Denetimlerde ihtiyaçlar, eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar tespit edilerek kayıt altına alınıyor, kuruluşların fiziki yapıları, yaşam alanları ve güvenlik şartları detaylı şekilde inceleniyor.

Özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde durulurken, 2025 yılı içerisinde 81 ildeki kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon lira idari para cezası uygulandı ve kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

Denetimler 2026 yılında da aralıksız sürecek

Bakım kuruluşlarına yönelik denetim faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 2026 yılı içerisinde de düzenli periyotlarla aynı kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecek. Vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal hizmetlere erişimi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öncelikli hedef olmaya devam edecek.

Denetimlerde hizmetler yerinde değerlendiriliyor

İncelemelerde, kuruluşların yalnızca fiziki şartları değil aynı zamanda merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri, bakım ve gözetim süreçlerindeki uygulamaları da gözden geçiriliyor, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Bakanlık yetkilileri, kuruluşlarda konaklayan bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım standartlarının yükseltilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruluyor.

Güvenli, sağlıklı ve nitelikli bakım hedefi

Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerin temel amacı, sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve hizmet alan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek. Denetim faaliyetleri yalnızca kontrol odaklı değil, aynı zamanda rehberlik ve iyileştirme anlayışıyla yürütülüyor. - ANKARA

