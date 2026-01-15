2025'te Gümrük Denetimleri Yüzde 100 Arttı - Son Dakika
2025'te Gümrük Denetimleri Yüzde 100 Arttı

15.01.2026 09:29
Ticaret Bakanlığı, 2025'te gümrük incelemelerinde 13,6 milyar TL ek tahakkuk ve ceza düzenledi.

TİCARET Bakanlığı, "2025 yılı inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen ikincil kontrol incelemeleri ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından dış ticaret ve gümrük işlemlerinin inceleme ve denetim faaliyetlerine 2025 yılında da hız kesmeden devam edilmiştir. Bu kapsamda; 2025 yılı 12 aylık dönemde, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde 18 bölge müdürlüğü kontrol şubeleri tarafından yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak şüpheli bulunan 224 bin 738 gümrük beyannamesi ikinci kez kontrol edilmiştir. Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesine 11,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Bir önceki yıla kıyasla ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 oranında artış sağlanmıştır. Aynı dönemde ayrıca toplam 240 firma, ticaret müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulmuş; söz konusu denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artışla 1,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. 2025 yılı inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen ikincil kontrol incelemeleri ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir" denildi. 2026 yılında da usulsüz işlem tesis ederek haksız kazanç sağlayan ve ticari hayattaki rekabet ortamını olumsuz etkileyenlere yönelik denetimlerin sürdürüleceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

