2025'te Hamsi İhracatı Yüzde 7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te Hamsi İhracatı Yüzde 7 Arttı

15.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 2025 hamsi ihracatı, geçen yıla göre yüzde 7 artışla 16,17 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin 2025'teki hamsi ihracatı, 2024'e göre yüzde 7 artışla 16 milyon 172 bin 978 dolara yükseldi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den geçen yıl 21 ülkeye hamsi ihraç edildi.

2024 Ocak-Aralık döneminde 15 milyon 147 bin 738 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, geçen yıl yüzde 7 artarak 16 milyon 172 bin 978 dolara ulaştı.

Geçen yıl ihraç edilen hamsi miktarı da 2024'e göre yüzde 22 artışla 3 bin 253 tondan 4 bin 39 tona yükseldi.

Hamsiye en çok talep Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi.

Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 4 milyon 787 bin 912, Fransa'ya 4 milyon 594 bin 218, Almanya'ya 2 milyon 207 bin 522 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Ülkeden 2024'ten farklı olarak Bulgaristan, Avusturalya ve Suriye'ye de geçen yıl hamsi dış satımı yapıldı.

"İşlenmiş, katma değerli ürünlerin ihracatındaki artış dikkat çekti"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsinin su ürünleri ihracatında stratejik bir ürün olmaya devam ettiğini söyledi.

Ürün ihracatı açısından geçen yılın olumlu bir tabloyla tamamlandığını belirten Gürdoğan, işlenmiş ürünlere yönelik talebin arttığını ifade etti.

Gürdoğan, işlenmiş, katma değerli ürünlerin ihracatındaki artışın dikkati çektiğini dile getirerek, bu durumun sektör adına sevindirici olduğunu kaydetti.

Hamside sürdürülebilirlik konusunun önemli olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Bu konuda Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak hareket etmesi çok önemli. Av yasaklarının ve koruma önlemlerinin tüm kıyıdaş ülkeler tarafından eş zamanlı uygulanması, hamsinin stoklarının korunması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Gürdoğan, hamsi ihracatını önemsediklerinin altını çizerek, "Hedefimiz hamsinin işlenerek yüksek katma değer içeren ürünler halinde ihracatını artırmak. Bu sayede hem ihracat gelirlerimizi yükseltmeyi hem de farklı damak tatlarına hitap ederek pazar çeşitliliğimizi genişletmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Hamsi İhracatı Yüzde 7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:22:09. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Hamsi İhracatı Yüzde 7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.