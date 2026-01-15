2025'te Hamsi İhracatı Yüzde 7 Arttı

Türkiye'nin 2025'teki hamsi ihracatı, 2024'e göre yüzde 7 artışla 16 milyon 172 bin 978 dolara yükseldi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den geçen yıl 21 ülkeye hamsi ihraç edildi.

2024 Ocak-Aralık döneminde 15 milyon 147 bin 738 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, geçen yıl yüzde 7 artarak 16 milyon 172 bin 978 dolara ulaştı.

Geçen yıl ihraç edilen hamsi miktarı da 2024'e göre yüzde 22 artışla 3 bin 253 tondan 4 bin 39 tona yükseldi.

Hamsiye en çok talep Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi.

Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 4 milyon 787 bin 912, Fransa'ya 4 milyon 594 bin 218, Almanya'ya 2 milyon 207 bin 522 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Ülkeden 2024'ten farklı olarak Bulgaristan, Avusturalya ve Suriye'ye de geçen yıl hamsi dış satımı yapıldı.

"İşlenmiş, katma değerli ürünlerin ihracatındaki artış dikkat çekti"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsinin su ürünleri ihracatında stratejik bir ürün olmaya devam ettiğini söyledi.

Ürün ihracatı açısından geçen yılın olumlu bir tabloyla tamamlandığını belirten Gürdoğan, işlenmiş ürünlere yönelik talebin arttığını ifade etti.

Gürdoğan, işlenmiş, katma değerli ürünlerin ihracatındaki artışın dikkati çektiğini dile getirerek, bu durumun sektör adına sevindirici olduğunu kaydetti.

Hamside sürdürülebilirlik konusunun önemli olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Bu konuda Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak hareket etmesi çok önemli. Av yasaklarının ve koruma önlemlerinin tüm kıyıdaş ülkeler tarafından eş zamanlı uygulanması, hamsinin stoklarının korunması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Gürdoğan, hamsi ihracatını önemsediklerinin altını çizerek, "Hedefimiz hamsinin işlenerek yüksek katma değer içeren ürünler halinde ihracatını artırmak. Bu sayede hem ihracat gelirlerimizi yükseltmeyi hem de farklı damak tatlarına hitap ederek pazar çeşitliliğimizi genişletmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.