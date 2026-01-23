2025'te Şirket Kuruluşları Azaldı - Son Dakika
Ekonomi

2025'te Şirket Kuruluşları Azaldı

23.01.2026 11:51
TOBB, 2025'te kurulan şirket sayısının %1,5 azaldığını, gerçek kişi işletmelerinin ise %10,8 arttığını duyurdu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılında kurulan şirket sayısının yüzde 1,5, kurulan kooperatif sayısının ise yüzde 30,9 oranında azaldığını, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 10,8 oranında arttığını açıkladı.

TOBB, Aralık 2025 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılında kurulan şirket sayısı, 2024 yılına göre yüzde 1,5 oranında azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,9 düşerken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 arttı. 2025 yılında kapanan şirket sayısı yüzde 5,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,4 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 8,1 azalış kaydedildi. Aralık 2025'te kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 yükselirken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,7 azaldı. Aralık ayında kapanan şirket sayısı yüzde 3,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 11,1 oranında azaldı.

ARALIKTA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Aralık 2025'te kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 34,7 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 193,6 artış gösterdi. Aralık ayında kurulan toplam 12 bin 961 şirket ve kooperatifin yüzde 87,5'ini limitet şirketler, yüzde 11,2'sini anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,5'i İstanbul'da, yüzde 11,1'i Ankara'da, yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Aralık ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aralık 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 21 arttı. 2025 yılı genelinde toplam 115 bin 627 şirket ve kooperatif kuruldu. Aralık 2025'te 787 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bu şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 64,7'sini yabancı ortak payı oluşturdu.

Kaynak: DHA

