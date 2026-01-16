2025\'te Taşıt Kaydı %8,9 Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında 248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3, kamyonda yüzde 2,9, toplamda yüzde 35,5 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9 arttı. Ayrıca Aralık'ta 1 milyon 158 bin 490 adet taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2025'TE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISINDA DÜŞÜŞ

2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 oldu. Bunların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde yüzde 0,6'sını otobüs ve 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİLDE YÜZDE 46'SI BENZİNLİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'li oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li, yüzde 4'ü hibrit ve yüzde 2,1'i elektrikli olarak gerçekleşti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2 oldu.

YÜZDE 40'I GRİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 29,9'u 1300 ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500, yüzde 11,0'ı 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ayrıca Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renkler oldu.