2025'teki Sıcaklık Uç Değerleri Açıklandı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2025 yılında en yüksek sıcaklığın 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak, en düşük sıcaklık değerinin de 25 Şubat'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda eksi 35,1 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı.

MGM, 2025'te kaydedilen meteorolojik uç değerleri açıkladı.

Buna göre 2025'in en sıcak günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü.

Yılın en düşük sıcaklığı ise 25 Şubat'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaydedildi. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndaki istasyonda hava sıcaklığı sıfırın altında 35,1 derece olarak ölçüldü.

Günlük en fazla yağış miktarı Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı'nda kaydedildi. 23 Ekim'de metrekareye 167 kilogram yağış düştü.

En yüksek kar kalınlığı, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'nda 21 Mart'ta 280 santimetre olarak kaydedildi.

En yüksek rüzgar hızı Bayburt'a bağlı Kop Kayak Merkezi'nde ölçüldü. 13 Şubat'ta en yüksek rüzgar hızı saatte 176,4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Yılın en yüksek deniz suyu sıcaklığı 24 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesinde bağlı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece olarak, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise 2 Şubat'ta Artvin'in Arhavi ilçesindeki Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde 6,1 derece olarak ölçüldü.