2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akkaya; lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze'de Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Akkaya, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" adlı karelerini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli fotoğraflarını oylayan Akkaya, son olarak "Spor" kategoresindeki fotoğrafları inceledi.

Akkaya: "Seçmekte zorlandığım kategoriler oldu"

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in çektiği "Alperen" isimli kareyi oylayan Gülşah Akkaya, milli basketbolcunun Yunanistan karşısında yaptığı smacı gösteren fotoğrafla Letonya'daki Avrupa Şampiyonası'nı hatırladıklarını belirterek, "Bu yaz bizim için çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları çok beğendiğini vurgulayan Akkaya, "2025 yılının karelerini seçtik. Foto muhabiri arkadaşların eline sağlık. Seçmekte zorlandığım kategoriler oldu. Spor kategorisinde Alperen'in fotoğrafını seçtim. Şimdiden kazanan arkadaşları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.