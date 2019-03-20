Son Dakika Haberleri: 2025 Yılında Var Olmayacak Mesleklere Öğrenci Hazırlıyoruz"

2025 Yılında Var Olmayacak Mesleklere Öğrenci Hazırlıyoruz"

28 dakika önce

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Derneği Başkanı Berrin Aydın, "Siz veliler, biz eğitimciler hepimiz birlikte 2025 yılında var olmayacak mesleklere öğrenci hazırlıyoruz.

2025 Yılında Var Olmayacak Mesleklere Öğrenci Hazırlıyoruz
STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Derneği Başkanı Berrin Aydın, "Siz veliler, biz eğitimciler hepimiz birlikte 2025 yılında var olmayacak mesleklere öğrenci hazırlıyoruz." dedi.

Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen "Çocuklarımız 21. Yüzyıla hazır mı?" konulu konferansta eğitimciler, öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Konferansta konuşan Berrin Aydın, STEM eğitim uygulaması hakkında bilgi verdi. Çocukların evrensel birey olmasının önemine işaret eden Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ile STEM eğitim uygulamasının genel çerçevesinin 2007'de çizildiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Şu anda var olan mesleklerin yüzde 60'ının 2025'te ortadan kalkacağına dikkati çeken Aydın, "Siz veliler, biz eğitimciler hepimiz birlikte 2025 yılında var olmayacak mesleklere öğrenci hazırlıyoruz." dedi.

Aydın, çağın gerekliliklerinin doğurduğu bir eğitim modeli ve uygulaması olarak tanımladığı STEM ile çocukların kendi geleceklerini tasarlayacakları bir yeteneğe kavuşacaklarını kaydetti.

Dünyada yaşanan teknolojik gelişimi takip edebilen bir neslin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Aydın, " Türkiye'nin küresel sisteme katılmış ülke olması için fen, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gelişimi takip eden gençlerin yetiştirilmesi gerekir." diye konuştu.

Aydın, gençlerin teknoloji ile iletişimi doğru kurması için ailelere de sorumluluk düştüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Karaçay, Çankaya, Aydın, Güncel
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