2025 Yılının Kareleri Oylaması

07.01.2026 13:43
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşkoparan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Taşkoparan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" başlıklı fotoğrafını oylayan Taşkoparan, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" başlıklı karesini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

