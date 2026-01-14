2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı

14.01.2026 11:31
Gökberk Sunal, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları seçti. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sunal, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Sunal, "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.

Sunal, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarına oy verdi.

Sunal, tüm fotoğraflarda büyük emek olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Son Dakika

