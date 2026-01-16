2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı

16.01.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı, önemli fotoğrafları inceledi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Özkan, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" karesini beğendi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafına oy veren Özkan, "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti.

Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Gazze'deki durumu "insanlığın kanayan yarası" olarak nitelendiren Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisiyle bu soykırıma dikkat çekilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Özel kategori oluşturulmasının farkındalık açısından önemli olduğunu dile getiren Özkan, "Çok etkilendim. Tüm fotoğraf kareleri çok önemliydi. Çocuklar, anneler dahil toplu göçü gösteren fotoğrafı seçtim. Diğer kategorilerde de çok güzel kareler vardı. Bütün fotoğrafları çok beğendim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası Yönetici paralarla birlikte kaçtı Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Depoları doldurun Akaryakıta çifte zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 09:59:40. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.