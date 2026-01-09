2026 Çin-Afrika Etkileşim Yılı Başlıyor

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Afrika'nın iki medeniyet arasındaki etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi artırmak ve halklar arasında karşılıklı anlayış ve bağı teşvik etmek amacıyla 2026 yılında yaklaşık 600 ortak kültürel ve halklar arası etkileşim etkinliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, perşembe günü Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı açılış törenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın düzenlenmesinin, 2024'te Beijing'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nde her iki tarafın liderlerinin vardığı önemli bir mutabakat olduğunu belirtti.

Mao, 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı açılış törenine bir kutlama mesajı gönderen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, her iki tarafa bu yılı geleneksel dostluğu sürdürmek, medeniyetler arası karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmek, özellikle gençler arasında halklar arası etkileşimleri genişletmek, yönetişim deneyimlerini derinleştirmek ve modernizasyonu ortaklaşa ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirme çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Mao, açılış törenine katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de Çin-Afrika kültürel ve halklar arası etkileşimlerdeki başarılardan övgüyle bahsederek, Afrikalı konuklarla birlikte 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı logosunu açıkladığını kaydetti.