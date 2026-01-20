2026'da 59 Baraj Projesine 16 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
Ekonomi

2026'da 59 Baraj Projesine 16 Milyar Lira Yatırım

20.01.2026 11:17
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026'da 59 baraj projesine 16.9 milyar lira yatırım yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), bu yıl 59 baraj projesine 16 milyar 932 milyon 177 bin lira yatırım yapmayı planlıyor.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre tarım yatırımlarında başı 111,3 milyar lirayla sulama çekiyor. Sulama yatırımları kapsamında iletim hattı, sulama, sulama yenileme, ıslah ve taşkın koruma, baraj ve baraj rehabilitasyon projeleri devreye alınacak.

Programda baraj projeleri de dikkati çeken başlıklar arasında yer alıyor. DSİ, 59 baraj projesi kapsamında 16 milyar 932 milyon 177 bin lira yatırım yapmayı öngörüyor.

Yatırım planlamasında ilk sırada 3 milyar 225 milyon 750 bin lira ile Diyarbakır'daki Silvan Barajı yer alıyor. Bu barajı 2 milyar 600 milyon lira ile Hatay Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi, 1 milyar 500 milyon lira ile Balıkesir Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması Projesi takip ediyor.

Mersin'deki Sorgun Barajı ve Sulaması Projesi'ne 1 milyar 200 milyon lira, Edirne'deki Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü) Projesi'ne 1 milyar 100 milyon lira, Hatay'daki Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması (Hatay) Projesi'ne 900 milyon lira yatırım hedefleniyor.

Adıyaman'daki Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması) Projesi'ne 750 milyon lira, Bayburt'taki Kırklartepe Barajı ve Sulaması Projesi'ne 550 milyon lira, Erzurum'daki Pasinler (Söylemez Barajı ve Sulaması) ile Iğdır'daki Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) projelerine 500'er milyon lira yatırım öngörüldü.

Baraj projeleri için taşınan yerleşim yerlerine 1,4 milyar lira

Barajların yapımı kapsamında taşınan yerleşim yerlerine yönelik proje yatırımları da belirlendi. Bu kapsamda 1 milyar 413 milyon lira yatırım hedefleniyor.

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı Projesi kapsamında yeniden yerleşim işleri ile Yusufeli 4. Bölge iskanı kamu binaları ve sosyal yapıların inşası için 2'şer milyon liralık projeler planlanıyor.

Mersin-Alaköprü Barajı yeniden yerleşim işleri çerçevesinde tarımsal iskan için 700 milyon lira yatırım öngörülüyor. Fiziksel iskan kapsamında Kahramanmaraş Geben Barajı Projesi'ne 38 milyon lira, Kars Kağızman Barajı Projesi'ne 93 milyon lira, fiziksel ve tarımsal iskan için Adıyaman Gömükan Barajı Projesi'ne 250 milyon lira, Çankırı Kızlaryolu Barajı Projesi'ne 329 milyon lira, Sivas Karakuz Barajı Projesi'ne 1 milyon lira yatırım öngörülüyor.

Baraj rehabilitasyonuna 30 milyon lira yatırım

Öte yandan barajların rehabilitasyonu çerçevesinde de 30 milyon lira yatırım bekleniyor. Taşkın ve kuraklık yönetimi kapsamında Türkiye genelindeki projelerle 250 milyon lira yatırım hedefleniyor. Taşkın erken uyarı sistemlerine 17 milyon 750 bin lira, kuraklık yönetimine 19 milyon lira yatırım planlanıyor.

2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında ödenek tahsis edilen ilk 10 baraj projesi şöyle:

Proje AdıYatırım Tutarı (TL)
Silvan Barajı3.225.750.000
Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması)2.600.000.000
Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması1.500.000.000
Sorgun Barajı ve Sulaması1.200.000.000
Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü)1.100.000.000
Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması900.000.000
Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması)750.000.000
Kırklartepe Barajı ve Sulaması550.000.000
Pasinler (Söylemez Barajı ve Sulaması)500.000.000
Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) 500.000.000

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Yatırım, Yatırım, Çevre, Son Dakika

