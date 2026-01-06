2026 Dakar Rallisi'nde Üçüncü Etap Sonuçları - Son Dakika
2026 Dakar Rallisi'nde Üçüncü Etap Sonuçları

06.01.2026 16:24
Mitch Guthrie otomobilde, Tosha Schareina motosiklette üçüncü etapta birinci oldu.

2026 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Mitch Guthrie, motosiklet sınıfında ise İspanyol Tosha Schareina kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Al-Ula kentindeki 421 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 4 dakika 32 saniyelik derecesiyle Ford takımından Guthrie elde etti.

Çek Martin Prokop (Orlen Jipocar), ABD'li pilotun 2 dakika 27 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Guy Botterill (Toyota Gazoo) ise liderin 5 dakika 23 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Mitch Guthrie, genel klasmanda 11 saat 27 dakika 20 saniyelik derecesiyle zirveye yükseldi.

Motosiklette kazanan Schareina

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Tosha Schareina, 4 saat 26 dakika 39 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, 2 dakika 17 saniye sonra bitiş çizgisine giden ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 3 dakika 28 saniye geriden gelen Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) takip etti.

Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 12 saat 12 dakika 31 saniyelik süresiyle zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, yarın Al-Ula kentindeki 451 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Spor

2026 Dakar Rallisi'nde Üçüncü Etap Sonuçları

