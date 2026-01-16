2026 İçin 34 Milyar TL Sanayi Kaynağı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayi siteleri için toplam 34 milyar TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında organize sanayi bölgelerimiz için 17,6 milyar TL, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar TL kaynak ayrıldı. 2025'te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar TL, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar TL kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.