Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 29 Ocak tarihinde sona eriyor.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının, 5 Ocak tarihinde başlayacağı ve 29 Ocak tarihinde sona erecek. Sınava başvuruların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından "https://www.osym.gov.tr" resmi internet adresi üzerinden yapılacağı kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › 2026-MSÜ Başvuruları 29 Ocak'ta Sona Eriyor - Son Dakika
