2026 UEC Pist Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 UEC Pist Şampiyonası Sona Erdi

05.02.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen şampiyonada kadınlar keirin finalinde Alina Lysenko altın madalya kazandı.

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, beşinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda, Spor Toto ve Türk Telekom'un ana sponsorluğunda, Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonunca Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyon Avrupa'nın en iyi pist bisikletçilerini bir araya getirdi.

Organizasyonun beşinci ve son gününde yapılan kadınlar keirin final yarışında bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Alina Lysenko, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransa adına yarışan Mathilde Gros, finalde verdiği mücadeleyle gümüş madalya, Almanya'dan Lea Sophie Friedrich ise bronz madalya elde etti. Büyük Britanyalı Lauren Bell ile İspanyol Helena Casas Roige ilk beş içerisinde yer alırken, son Avrupa şampiyonu Hollandalı Steffie van der Peet finali altıncı sırada tamamladı.

Erkekler keirin finalinde, dünya rekortmeni Büyük Britanyalı Matthew Richardson altın madalyanın sahibi oldu. Son dünya şampiyonu Hollandalı Harrie Lavreysen, +0.033 saniyelik farkla ikinci sırada yer alarak gümüş, Belçikalı Lowie Nulens de bronz madalyayı aldı.

Kadınlarda zirve Belçika'nın

200 turdan oluşan kadınlar madison yarışı boyunca topladığı 50 puanla Belçika, altın madalyanın sahibi olurken, Belçikalı Lotte Kopecky ve Shari Bossuyt, özellikle aldıkları 20 turluk bonus ile rakiplerine üstünlük kurdu. Büyük Britanya, 27 puanla gümüş madalyayı kazanırken İtalya ise 26 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler madisonda kazanan Almanya

Erkekler madison yarışında 85 puanla Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Portekiz, 55 puanla gümüş Belçika ise 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Ödül seromonisinde şampiyon sporculara ödülleri, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 UEC Pist Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi
Trump’a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
Putin’in adı tam 1055 kez geçiyordu Rusya’dan gündem yaratacak Epstein açıklaması Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması
Meclis’te kabul edildi Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

21:44
Abu Dabi’de Esir Takası Anlaşması
Abu Dabi'de Esir Takası Anlaşması
21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 UEC Pist Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.