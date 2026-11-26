En büyük fark Karadeniz hattında

Verilere göre en çarpıcı fark Antalya–Rize hattında görülüyor. Bu rotada ocak ayında 1.398 TL olan en ucuz tek yön bilet, ağustos ayında 6.562 TL'ye yükseliyor. İstanbul–Trabzon'da ise aralıkta 1.498 TL'den başlayan fiyatlar ekimde 2.906 TL'ye çıkıyor.

Bayram etkisi: Mayıs ayı pahalı

Doğu ve Güneydoğu rotalarında bayram dönemi fiyatları belirgin şekilde yükseltiyor. İstanbul–Diyarbakır hattında aralıkta 1.872 TL olan en ucuz bilet, Kurban Bayramı'na denk gelen mayıs ayında 5.212 TL'ye çıkıyor. Bu fark yaklaşık 2,8 kat.

Avrupa için en uygun ay şubat

Yurt dışı rotalarında ise şubat ayı öne çıkıyor. İstanbul–Berlin hattında en ucuz bilet şubatta 2.802 TL iken ağustosta 6.386 TL'ye yükseliyor. İstanbul–Londra'da da en uygun fiyat yine şubatta 2.763 TL, en yüksek fiyat ise eylülde 5.365 TL olarak görülüyor. Bakü hattında en ucuz dönem ekim (3.601 TL), en pahalı dönem ise ağustos (6.966 TL).

Büyük hatlarda fark yok denecek kadar az

Öte yandan İstanbul–Antalya ve İstanbul–İzmir gibi günde çok sayıda sefer yapılan hatlarda en ucuz fiyatlar aydan aya neredeyse hiç değişmiyor ve 1.366–1.401 TL bandında seyrediyor. Bu rotalarda ay seçiminden çok doğru günü ve saati bulmak öne çıkıyor.

BU ALANA RESIM GELECEK

****Rota En ucuz ay En pahalı ay Fark

Antalya – Rize Ocak 1.398 TL Ağustos 6.562 TL 4,7 kat

İstanbul – Diyarbakır Aralık 1.872 TL Mayıs 5.212 TL 2,8 kat

İstanbul – Trabzon Aralık 1.498 TL Ekim 2.906 TL 1,9 kat

İstanbul – Kıbrıs Ocak 1.779 TL Eylül 2.930 TL 1,6 kat

İstanbul – Berlin Şubat 2.802 TL Ağustos 6.386 TL 2,3 kat

İstanbul – Londra Şubat 2.763 TL Eylül 5.365 TL 1,9 kat

İstanbul – Bakü Ekim 3.601 TL Ağustos 6.966 TL 1,9 kat

İstanbul – Dubai Kasım 6.166 TL Haziran 8.986 TL 1,5 kat **** BU ALANA RESIM GELCEK TESEKKURLER

Uzmanlardan öneri: Takvime bakın, erken karar verin

Veriler, özellikle yaz tatili ve bayram dönemlerinde biletini erken alan yolcuların ciddi tasarruf edebileceğini gösteriyor. Tarih konusunda esnek olanlar için ise en ucuz ayı seçmek, bilet maliyetini yarı yarıya, bazı rotalarda daha da fazla düşürebiliyor.

Rotaların aylık fiyat değişimleri, UçakRadar'ın uçak bileti fiyat raporu sayfasından güncel olarak takip edilebiliyor:

https://ucakradar.com/ucak-bileti-fiyat-raporu/

Not: Fiyatlar 25 Kasım 2026 itibarıyla UçakRadar fiyat takviminde bulunan en ucuz tek yön fiyatlardır (Kasım 2026 – Ekim 2027) ve değişebilir.

Kaynak: ucakradar.com