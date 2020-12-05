2030 yılında nerede nasıl çalışılacağı tasarlayacaklar - Son Dakika

Furnitur Uluslararası Mobilya Tasarım Yarışması'na başvurular devam ediyor.

İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı'nın "2030'da Nerede/Nasıl Çalışacağız?" başlığıyla ikincisini düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 25 Aralık 2020.

Yarışma, tasarımcıları, mimarları, mühendisleri ve üretme motivasyonu olan herkesi yeni dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek tasarımları yapmaya davet ederken, katılımcılardan evden çalışma pratiklerine uygun; yeni nesil yaşama ve çalışma alanları için mobilya tasarım fikirleri geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmadaki 2030 kurgusu hem günümüzdeki gelişmelerin 10 yıl içinde nerelere varabileceğini tartışmak hem de yakın gelecekte bizi bekleyen problemlere ve yeni yaşam tarzlarına şimdiden cevap verebilmek adına belirlendi.

Yarışma kapsamında gelecek yaşam kurgularının, teknolojinin ve dijital imkanların mikro ölçekte insan ve toplum hayatını nasıl biçimlendirildiğini ve yeni davranışlara cevap veren çözümlerin nasıl tasarlandığını anlatılacak. - İSTANBUL