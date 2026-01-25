21. Çambaşı Kış Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

21. Çambaşı Kış Festivali Sona Erdi

21. Çambaşı Kış Festivali Sona Erdi
25.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen festivalde yarışmalar yapıldı, konserler verildi ve ödüller dağıtıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Çambaşı Kış Festivali sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesinin işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalin son günü folklor gösterisiyle başladı.

Kızak yarışı ve karda güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı sanatçılar konser verdi.

Katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Festivale, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kabadüz, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 21. Çambaşı Kış Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: 21. Çambaşı Kış Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.