Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kuruluş Osman
03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:05 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Hakim
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Son Dakika › TV › 21 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika