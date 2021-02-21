21 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:15 Seni Çok Bekledim

03:00 Büyük Soygun

03:00 Sivil Cephe

04:30 Büyük Soygun

05:00 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:30 Alaaddin’in Yeni Serüvenleri

09:30 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Akrep

14:00 Sefirin Kızı

15:45 En Güzel Bölüm

16:10 Dizi

16:10 Seni Çok Bekledim

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara