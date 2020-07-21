21 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

21 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertliler cuma gününe kadar izinli.

TFF 3'ÜNCÜ LİG PLAY-OFF MAÇLARI

1'İNCİ GRUP

20.00 Anagold 24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor

22.00 68 Aksaray Bld. - 1928 Bucaspor

TFF ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerle ilgili kararına tepkisi süren 100'ü aşkın kulüp adına, 12 başkan basın açıklaması yapacak.

PFDK VE TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Sassuolo - Milan (Mert Müldür - Hakan Çalhanoğlu)


Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 21 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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Son Dakika

08:43 Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı 08:14 Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti 08:12 Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu 07:41 Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir 07:24 Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı 07:13 Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi 23:47 İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti 22:19 Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
08:43
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
08:14
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
08:12
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
07:13
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
23:47
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
22:19
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
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