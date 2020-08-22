22 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Gece Görüşü
01:00 Akıl Çemberi
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
11:00 Haber
12:00 Haber
12:00 Bugün
13:00 Bugün
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
15:00 Günlük
15:30 Sporun Manşeti
16:00 Haber
16:00 Günlük
17:00 Günlük
17:00 Haber
18:00 5N1K
18:00 Ana Haber
21:00 Akıl Çemberi
21:00 CNN TÜRK Masası
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
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