22 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Küçülen Hayatlar

02:45 Baş Belası

05:45 Hercai

08:00 Küçülen Hayatlar

10:00 Ralph ve İnternet

12:05 Dizi TV

12:55 Kalp Yarası

16:20 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:45 Otoyol Devriyesi