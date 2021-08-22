Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Küçülen Hayatlar
02:45 Baş Belası
05:45 Hercai
08:00 Küçülen Hayatlar
10:00 Ralph ve İnternet
12:05 Dizi TV
12:55 Kalp Yarası
16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:45 Otoyol Devriyesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika