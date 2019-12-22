22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir19.00 Fenerbahçe - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14: 00 Osmanlıspor - İstanbulspor14: 00 BB Erzurumspor - Altay16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü19: 00 Ekol Göz Menemenspor - BursasporAVRUPA'DAN FUTBOL14: 30 Atalanta -...

22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

Demir Grup Sivasspor

16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14: 00 Osmanlıspor - İstanbulspor

14: 00 BB Erzurumspor - Altay

16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü

19: 00 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14: 30 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17: 30 Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)

19: 45 Juventus - Lazio (Merih Demiral)

20: 30 Levante - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13: 00 Fenerbahçe Beko - TEKSÜT Bandırma

15: 15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece

17: 30 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol

20: 00 Darüşşafaka Tekfen - Ormanspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16: 00 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

AXA Sıgorta Kupa Voley

13: 30 Arhavi Voleybol - Halkbank

TENİS

10: 00 Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek.


İstikbal Mobilya, Osmanlıspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'ye derbi öncesi Garry Rodrigues'ten kötü haber
Obradovic'e büyük destek! Ali Koç heyecanlandırdı Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek

Son Dakika Haberleri
15:36 Fenerbahçe Beko 89-79 Bandırma BK (Maç özeti) - Son Dakika Spor
15:30 Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu - Son Dakika Spor
15:28 Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası - Son Dakika Spor
15:24 Türkiye Güreş Şampiyonası - Son Dakika Spor
15:21 Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nu unutamıyor! - Son Dakika Spor
14:57 Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek - Son Dakika Spor
14:21 Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]