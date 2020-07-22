22 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Leyla ile Mecnun

00:30 Şampiyon

00:30 Kalk Gidelim

02:10 52 Hafta

02:35 Elimi Bırakma

05:25 Ferhunde Hanım ve Kızları

05:30 Ege'nin Hamsisi

07:10 Osmanlı Tokadı

08:15 Osmanlı Tokadı

09:40 Tozkoparan

10:35 Tozkoparan

11:20 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:00 Elimi Bırakma

13:00 Elimi Bırakma

15:40 Kalk Gidelim

16:05 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

20:00 Benim Adım Melek

21:45 Forrest Gump

23:40 Umudun Toprağı