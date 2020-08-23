23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

23 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Tövbeler Olsun

03:35 Zaman Matinesi

03:40 Yedi Numara

04:20 Hangimiz Sevmedik

05:10 Uğurlugiller

06:40 İncir Ağacı

07:15 Shrek 3

08:05 Uğurlugiller

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:15 Perihan Abla

11:10 Gülşen Abi

11:50 Enine Boyuna

12:00 Yedi Numara

13:00 Ulak

14:05 Tövbeler Olsun

15:30 Yeditepe İstanbul

15:55 Tövbeler Olsun

17:10 Makas

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Tövbeler Olsun

23:20 Kalk Gidelim

23:55 Filinta

Kalk Gidelim Dizisi, Yedi Numara, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 06:43

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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