23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Tövbeler Olsun

03:35 Zaman Matinesi

03:40 Yedi Numara

04:20 Hangimiz Sevmedik

05:10 Uğurlugiller

06:40 İncir Ağacı

07:15 Shrek 3

08:05 Uğurlugiller

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:15 Perihan Abla

11:10 Gülşen Abi

11:50 Enine Boyuna

12:00 Yedi Numara

13:00 Ulak

14:05 Tövbeler Olsun

15:30 Yeditepe İstanbul

15:55 Tövbeler Olsun

17:10 Makas

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Tövbeler Olsun

23:20 Kalk Gidelim

23:55 Filinta