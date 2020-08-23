23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
23 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Tövbeler Olsun
03:35 Zaman Matinesi
03:40 Yedi Numara
04:20 Hangimiz Sevmedik
05:10 Uğurlugiller
06:40 İncir Ağacı
07:15 Shrek 3
08:05 Uğurlugiller
09:05 Diriliş Ertuğrul
09:15 Perihan Abla
11:10 Gülşen Abi
11:50 Enine Boyuna
12:00 Yedi Numara
13:00 Ulak
14:05 Tövbeler Olsun
15:30 Yeditepe İstanbul
15:55 Tövbeler Olsun
17:10 Makas
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Tövbeler Olsun
23:20 Kalk Gidelim
23:55 Filinta
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 06:43
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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