23 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Gönül Dağı

01:30 Gönül Dağı

02:30 Seksenler

03:20 Fazlası Zarar

03:50 Seksenler

04:50 Acemi Anneler

05:05 Acemi Anneler

06:00 Nirvana Alevler İçinde

08:00 Gönül Dağı

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Masumlar Apartmanı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:30 3'te 3 Tarih