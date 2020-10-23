23 Ekim Van depreminin yıldönümü - Son Dakika

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN ESOB Başkanı Berge, yayımladığı mesajda, "Van depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yitirdiğimiz nice canların derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Türkiye, Van için tek yürek olmuştu. Acımıza ortak olan hükümetimiz ve devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Her zaman ortak dayanışma örneğimizi sergileyeceğiz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın.

Deprem bölgesi bir ülkede ve bir şehirde yaşadığımız gerçeğini unutmamalıyız. Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Aksi takdirde deprem değil bina öldürür gerçeği ile hep karşı karşıya kalacağız. Yapılarımızı inşa ederken bir şey olmaz anlayışından vazgeçmeliyiz. Sağlam yapılar ile güvenli bir yaşam alanı oluşturmalıyız. Bu konuda hükümetimiz gereken yasal düzenlemeleri yapmıştır. Bize düşen bu düzenlemelere göre binalarımızı yapmaktadır. Gücü yetmeyen vatandaşımıza da devletimiz kentsel dönüşüm kapsamında destek sunmalıdır" dedi. - VAN