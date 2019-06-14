Son Dakika Haberleri: 23 Haziran'da Kürt seçmenin tercihi ne olacak?
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23 Haziran'da Kürt seçmenin tercihi ne olacak?

7 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir seçimini iptal etmesiyle birlikte dikkatler büyük şehirlerde farklı bir siyasi tablonun ortaya çıkmasında etkili olan Kürt seçmene yöneldi.

23 Haziran'da Kürt seçmenin tercihi ne olacak?, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir seçimini iptal etmesiyle birlikte dikkatler büyük şehirlerde farklı bir siyasi tablonun ortaya çıkmasında etkili olan Kürt seçmene yöneldi. Özellikle seçimin iptal kararıyla aynı gün Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştüğünün açıklanması ve ardından açlık grevlerinin sonlandırılması gibi gelişmeler Kürt seçmenin 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçiminde oy tercihinin ne olacağı tartışmaların merkezinde yer aldı. Peki, bu gelişmeler Kürt seçmenin oy tercihinde etkili olabilir mi?

Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer alan Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman ve akademisyen Dr. Cuma Çiçek euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:08 
İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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