23 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Çocuklar Duymasın

03:20 Çok Gezenti

03:20 Rehber

04:10 Yeniden Konuşalım

04:10 Sen de Yap

05:00 Müzik

05:00 Çok Gezenti

06:00 Hırsız Polis

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

11:30 Fatmagül'ün Suçu Ne?

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:30 Zalim İstanbul

17:00 Merhamet

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Yalan Dünya

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

23:30 Gece Kafası