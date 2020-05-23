23 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Kuşlarla Yolculuk

00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:00 Sahur Bereketi

03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

04:45 Vefa Dediğin

04:45 Hatim Duası

04:55 Sağlıklı Mutfak

05:40 Tam Zamanı

05:40 Dert Ortağı

05:40 Vefa Dediğin

06:00 Sağlıklı Mutfak

06:05 Zinde Kal

06:50 Bir Yusuf Masalı

07:00 Bir Yusuf Masalı

08:30 Uğurlugiller

09:00 Uğurlugiller

09:30 İyi Fikir

09:35 9. Hariciye Koğuşu

10:05 9. Hariciye Koğuşu

10:35 Perihan Abla

11:00 Perihan Abla

11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:10 Vefa Dediğin

12:20 Tam Zamanı

12:45 Dert Ortağı

13:00 Gülşen Abi

13:15 Zinde Kal

13:50 Yedi Numara

14:10 Yedi Numara

14:15 Sağlıklı Mutfak

15:15 Uzaktan Erişim

15:50 Yeditepe İstanbul

16:05 Yeditepe İstanbul

16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu: Hikayeler

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

18:30 Kuşlarla Yolculuk

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kalk Gidelim Eve

21:00 Evde Bayram Konserleri: Yusuf Güney

22:00 Kalk Gidelim Eve

22:50 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk

23:40 Mesnevi'den Hikayeler