23 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Kuşlarla Yolculuk
00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:00 Sahur Bereketi
03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:45 Vefa Dediğin
04:45 Hatim Duası
04:55 Sağlıklı Mutfak
05:40 Tam Zamanı
05:40 Dert Ortağı
05:40 Vefa Dediğin
06:00 Sağlıklı Mutfak
06:05 Zinde Kal
06:50 Bir Yusuf Masalı
07:00 Bir Yusuf Masalı
08:30 Uğurlugiller
09:00 Uğurlugiller
09:30 İyi Fikir
09:35 9. Hariciye Koğuşu
10:05 9. Hariciye Koğuşu
10:35 Perihan Abla
11:00 Perihan Abla
11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:10 Vefa Dediğin
12:20 Tam Zamanı
12:45 Dert Ortağı
13:00 Gülşen Abi
13:15 Zinde Kal
13:50 Yedi Numara
14:10 Yedi Numara
14:15 Sağlıklı Mutfak
15:15 Uzaktan Erişim
15:50 Yeditepe İstanbul
16:05 Yeditepe İstanbul
16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu: Hikayeler
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
18:30 Kuşlarla Yolculuk
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kalk Gidelim Eve
21:00 Evde Bayram Konserleri: Yusuf Güney
22:00 Kalk Gidelim Eve
22:50 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
23:40 Mesnevi'den Hikayeler