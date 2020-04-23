23 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kıymetli Bir Bina Öyküsü

01:05 Ev Yapımı

01:15 7. Koğuştaki Mucize

03:25 Dert Ortağı

03:40 Sağlıklı Mutfak

04:25 Düğün

04:30 Diyet

05:50 İncir Ağacı

06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:50 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Diyet

17:00 23 Nisan Gala Özel

17:00 TRT 23 Nisan Özel Yayını

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 7. Koğuştaki Mucize

20:00 Ev Yapımı

22:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:45 Ramazan Güzeldir