23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor - Son Dakika

23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor

23.04.2021 14:07
23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Çocuk Şenliği Otobüsüyle bayram coşkusunu şehrin cadde ve sokaklarına taşıyor.

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Çocuk Şenliği Otobüsüyle bayram coşkusunu şehrin cadde ve sokaklarına taşıyor. Üzerindeki maskotlar ve bayram şarkılarıyla İnegöl'ü gezen çocuk şenliği otobüsü, evlerinin cam ve balkonlarında 23 Nisan'ı kutlayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ile buruk şekilde kutlanıyor. 7'den 77'ye tüm vatandaşların buruk bir güne uyandığı 23 Nisan'da, İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çocuk Şenliği Otobüsü etkinliği ile bayram coşkusunu şehrin cadde ve sokaklarına taşıyor.

Çocuk Şenliği Otobüsü, bu sabah 10.00'da İnegöl Belediyesi önünden hareket etti. Transformeslardan Karagöz ve Hacivat'a, tavşan, fil ve panda karakterlerinden Garfield'e farklı çizgi film karakterlerinden oluşan maskotların yer aldığı otobüs, şehrin tüm caddelerinde coşkulu ve eğlenceli müziklerle gün boyu geziyor.

Çocuk Şenliği Otobüsünü İnegöl Belediyesi önünden Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Güzel bir ramazan gününde bugün ulusal bayramımız olan 23 Nisan bayramımızı icra edeceğiz. Ancak covid-19 gölgesinde gerçekleşen ve çocuklarımızın da dışarı çıkamadığı bir günde kutluyoruz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geçen yıl olduğu gibi. İnşallah biran önce üzerimizden kalkıp gitsin bu hastalık" dedi.

2 gün boyunca sürecek

Hava şartlarının müsaade etmesi durumunda 2 gün boyunca çocuk şenliği otobüsünün şehir turunun devam edeceğini ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü. Beraberinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. İnşallah bugün evlerinde 23 Nisan coşkusunu üzeri açık otobüsümüz ve üzerindeki karakterlerle taşımış olacağız. Müzik eşliğinde olabildiğince arkadaşlarımız havanın da müsaade etmesi durumunda 2 gün boyunca otobüs geçişine müsait olan sokak ve caddelerde dolaşarak çocuklarımızı eğlendirecek. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınları takip ederek hem tüm şehirdeki bu coşkuyu hem de aracın hangi konumda olduğunu görerek camlarından, balkonlarından eşlik edebilecekler. Şimdiden geçilemeyecek olan cadde ve sokaklardaki çocuklarımızdan ben özür diliyorum. Etkinlik yapmak istiyoruz, kısıtlama söz konusu. Tüm çocuklara erişmek istiyoruz, bunu da ancak canlı yayınlarla gerçekleştirebiliyoruz. Amacımız çocuklarımızı üzmek değil onlara neşe katabilmek."

"Arkadaşlarımız 23 Nisan için farklı karakterler oluşturdular. Transformeslar var, beraberinde tavşan, fil, geleneksel oyuncularımız Hacivat ve Karagöz, panda karakterlerimiz var. Bu maskotlarla otobüsümüz üzerinden el sallayarak geçişlerini yapmış olacaklar. Ben yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Açıklama sonrası otobüs müzikler ve gösterilerle hareket etti. Çocuk şenliği otobüsü ile şehir de adeta bayram coşkusuna uyandı. Tüm vatandaşlar evlerinin camlarına ve balkonlarına akın etti. 7'den 70'e herkesin ellerinde bayraklarla katıldığı 23 Nisan coşkusu, adeta tüm şehri sardı. Otobüsün gezisi sırasında camlarından sepetlerini sarkıtan çocuklara da maskotlar tarafından çikolata hediye edildi. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da gün boyu canlı yayınlarla Çocuk Şenliği Otobüsü etkinlikleri tüm vatandaşlara ulaşmış oldu. - BURSA

23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor
23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor
23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor
23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor
23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor
23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor

İnegöl Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23 Nisan coşkusu İnegöl'ü sarıyor - Son Dakika


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