23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Bolu'da, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını ifade eden Yelek, "Bugün de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yaparak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Yelek, öğrencilere de seslendiği mesajında şu cümlelere yer verdi:

"İçerisinden geçmiş olduğumuz sürecin sizler için ne kadar zor olduğunu biliyorum. 100. yılında Meclisimizin açılışını ve Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu güzel bayramı daha güzel kutlamak istediğinizi biliyorum ancak şimdi bir başka mücadele alanımız olan koronavirüs ile savaşıyoruz. Bu mücadelemizde sizlerin evlerinizde kalarak hem kendinizi hem büyüklerinizi korumanız çok önemli. Bu kurala dikkatli bir şekilde uyduğunuzu görmek bizleri çok mutlu ediyor."