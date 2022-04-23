23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 12:16
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çorlu ve Saray ilçelerinde tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çorlu ve Saray ilçelerinde tören düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki Vehbi Günaştı İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, 23 Nisan'ın, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Çocuk bayramının amacı çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade çocuğun ülkeler ve toplumlar için öneminin vurgulanmasıdır. İlk kapsamlı çocuk bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır." dedi.

23 Nisan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalarda SMA hastası Eser Şen de tekerlekli sandalyede öğretmeni Nilüfer Özdemir ile dans etti.

Törene Kaymakam Cafer Sarılı, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lokman Hakan Tecer de katıldı.

-Saray

Kültür ve Sanat Merkezi önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak'ın da konuşma yaptığı törende, şiirler okundu ve anasınıfı öğrencileri gösteri sundu.

Törene Kaymakam Adem Ünal ve Belediye Başkanı Özgen Erkiş de katıldı.

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Kaynak: AA

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