23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 13:05
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hayrabolu ilçesinde tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hayrabolu ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Alpullu Caddesi'nde devam eden törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Özer, yeni bir Türk devletinin Anadolu yaylasında doğuşunun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ilk harcın konuluşunun 102. yıl dönümünün büyük bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay ve Belediye Başkanı Osman İnan, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Gazi İlkokulu öğrencileri gösteri sundu. Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
Çankaya'da 23 Nisan Coşkusu Çankaya'da 23 Nisan Coşkusu Espiye'de, '23 Nisan' temalı resim sergisi açıldı Espiye'de, '23 Nisan' temalı resim sergisi açıldı İzmir'de 23 Nisan coşkusu İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tören, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement