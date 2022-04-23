23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Tire ve Kemalpaşa ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tire Gölet Şenlik alanında devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, TBMM'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Vatan ve millet sevgisinin, bayrak sevdasının, bağımsızlık tutkusunun bir milletin yeniden doğmasını sağladığını belirten Yüzbaşıoğlu, "Bu doğuşun adı, birlik ve beraberlikti, milli mücadeleydi, kurtuluş savaşıydı, ulusal egemenlikti, sevgiydi, kardeşlikti." dedi.

Programda, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Kemalpaşa

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen programa geçildi. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri izlendi.

23 Nisan kutlamaları için Kemalpaşa'ya gelen yabancı öğrenciler de selamlama geçişine katıldı.

Törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.