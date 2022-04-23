23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıldönümü dolayısıyla Vezirköprü ilçesinde tören düzenlendi.

Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Vezirköprü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis ile siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan düzenlenmesi planlanan etkinlikler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenaze töreni nedeniyle ertelendi.