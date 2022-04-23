23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'da törenlerle kutlanıyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'da törenlerle kutlanıyor

23.04.2022 15:19
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'da törenlerle kutlanıyor

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sancak Ortaokulu bahçesindeki törenler, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

Öğrencilerin halk oyunları ve gösterileri büyük beğeni topladı.

Akşehir

Akşehir'de törenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programları kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından, 23 Nisan konulu şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiir, halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi.

Kulu

Kulu'da ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Merkez İlkokulu bahçesinde devam eden törenlerde, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle, yarışmalar protokol üyeleri ve öğrenci velileri tarafından beğeni topladı.

Derebucak

Derebucak'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.

Şehit Hüseyin Albaşgil Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler beğeniyle izlendi.

Hüyük

Hüyük'te Kaymakam Hasan Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve ilçe protokolünün katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yunus Emre İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen kutlamalarda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izlendi.

Törenler, şiirlerin okunması ile öğrencilerin sergilediği oyunlarla devam etti.

Halkapınar

Halkapınar'da ise kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar'ın Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kutlamalar kapsamında öğrenciler, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini temsili olarak devraldı.

Çakıllar Aydos İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam eden kutlamalarda öğrenciler şarkılar ve şiirler okudu, dans gösterisi ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Seydişehir

Seydişehir'de kutlamalar ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden kutlama törenlerinde, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar kapsamında Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer öğrencilerle vatandaşların bayramını kutladı.

Kutlamalar, öğrencilerin şiirleri, oyun gösterileri ve çeşitli oyunlarıyla devam etti.

Yunak

Yunak'ta Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlen kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Öğrencilerin dans gösterisinin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Beyşehir

Beyşehir'de ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, Belediye Kültür ve Yaşam Merkezi'nde devam etti.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarının ardından öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu.

Kutlamalar çeşitli gösterilerin ardından müzik dinletisiyle sona erdi.

Bozkır

Bozkır'da Anıt Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Bozkır Atatürk Stadyumu'nda öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam etti.

Öğrencilerin halk oyunları ve gösterileri izleyenler tarafından alkış aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'da törenlerle kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'da törenlerle kutlanıyor - Son Dakika
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