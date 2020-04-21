23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920 tarihinin Gazi Mustafa Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbal mücadelesi verilerek millet iradesinin temsil edildiği yüce meclisin açıldığı tarihi bir gün olduğunu anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin dönüm noktası olan bu anlamlı gün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kıymetli yavrularımıza armağan edilmiştir. Sevgi dolu kalpleri ve yüreklerindeki vatan ve millet sevgisiyle ülkemizi güvenli yarınlara taşıyacaklarına inandığım kıymetli çocuklarımızın, bilim ve aklın ışığında yenilik ve gelişime açık, donanımlı ve başarılı gençler olarak yetişeceklerine inancım tamdır.

Başta ilk meclis başkanımız ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgili yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."