23 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Kısa Özet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:30 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

01:00 Sanal Direktör

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

02:45 Mesut Özil Özel

03:45 Maç Saati

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

05:15 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Gamer

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig

08:45 Süper Lig Kısa Özet

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Sanal Direktör

11:00 Futbolun Şehirleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:00 Mesut Özil Özel

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 1. Lig

14:00 Maç Saati

14:00 Gamer

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

16:00 Taraftar

16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 This is Paris

19:45 Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

20:00 Futbolun Şehirleri

20:45 Devre Arası

21:00 Sanal Direktör

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Mesut Özil Özel

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:30 Gamer