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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

6 saat önce

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, bronz madalya elde etti.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, System.String[]

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, Fin Johannes Konsta Maenpae ile karşılaştı.

Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ikinci turunda ABD'li Davit Tate Orndorf'u 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Macar Robert Ersek'i 4-0 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükselen Osman Yıldırım, final için güreştiği gençlerde dünya şampiyonu İranlı Aliakbar Hoseyin Yousufahmadchali'ye 7-6 yenilmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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