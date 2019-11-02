23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, bronz madalya elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, Fin Johannes Konsta Maenpae ile karşılaştı.
Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.
Şampiyonanın ikinci turunda ABD'li Davit Tate Orndorf'u 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Macar Robert Ersek'i 4-0 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükselen Osman Yıldırım, final için güreştiği gençlerde dünya şampiyonu İranlı Aliakbar Hoseyin Yousufahmadchali'ye 7-6 yenilmişti.