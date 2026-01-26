23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı
26.01.2026 21:31
Bafra'da, dolandırıcılık suçlarından aranan A.K., yapılan kontrollerle yakalandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü A.K. (45), yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde yapılan kontrollerda durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Üzerinde kimlik bulunmayan şüphelinin sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada, gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde A.K.'nin 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve işlediği suçlar nedeniyle toplam 71 bin 500 TL adli para cezası ile arandığı belirlendi. Yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Bafra, Suç

