Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Yalı Çapkını
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:30 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
23:00 Çok Akustik
Son Dakika › TV › 24 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika