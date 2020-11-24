24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü, Yalıhüyük'te törenle kutlandı.

İlk program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Onur Kafalı, günün önem ve anlamını belirten konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrenciler programa katılmadı.

Öğretmenler daha sonra, ilçede uzun süre öğretmenlik yapan merhum Hasan Şahin'in mezarı başına gitti. İlçe Müftü Vekili Abdullah Bıçakçı, Şahin için Kuran tilaveti okudu, dua etti.

Programın sonunda Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokul bahçesinde toplanan öğretmenlere, Belediye Başkanı Hasan Koçer günün anısına çiçek takdim ederek, günlerini kutladı.