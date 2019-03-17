Son Dakika Haberleri: 24 Saat Boyunca Tuvalette Kaldım !! (Yemek Yiyemedim)

24 Saat Boyunca Tuvalette Kaldım !! (Yemek Yiyemedim)

1 saat önce

24 saat boyunca bir gün boyunca tuvalette kaldım aman allahımm !! Efsane bir challenge oldu zorluydu arabada kalma alışveriş merkezi ve burger king challenge tan sonra 24 saat tuvalette kaldık umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM nice challenge lara!

24 saat boyunca bir gün boyunca tuvalette kaldım aman allahımm !! Efsane bir challenge oldu zorluydu arabada kalma alışveriş merkezi ve burger king challenge tan sonra 24 saat tuvalette kaldık umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM nice challenge lara!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:06 Kaynak: Youtube

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