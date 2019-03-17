24 Saat Boyunca Tuvalette Kaldım !! (Yemek Yiyemedim)

24 saat boyunca bir gün boyunca tuvalette kaldım aman allahımm !! Efsane bir challenge oldu zorluydu arabada kalma alışveriş merkezi ve burger king challenge tan sonra 24 saat tuvalette kaldık umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM nice challenge lara!

24 saat boyunca bir gün boyunca tuvalette kaldım aman allahımm !! Efsane bir challenge oldu zorluydu arabada kalma alışveriş merkezi ve burger king challenge tan sonra 24 saat tuvalette kaldık umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ ÖPÜYORUM nice challenge lara!

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